В Украине за последние 2,5 года правоохранители более 30 раз использовали имитацию убийства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Почему при расследовании покушения на жизнь Бабченко следствие обратилось к имитации убийства? Такая имитация предусмотрена ст. 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года», - написал он.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский районный суд его арестовал на 2 месяца без права на внесения залога.





