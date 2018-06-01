Руководитель издания РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, не может выйти из украинского гражданства. Об этом в эфире 112 Украина заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

«Законодательство Украины предусматривает процедуру выхода из украинского гражданства. Одного какого-либо заявления какого-либо лица недостаточно для того, чтобы оно имело какие-то правовые последствия», - отметил Гунько.

По его словам, процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства, поэтому обращение, соответственно, должно быть в зарубежное дипломатическое учреждение.

«Не знаю, постоянно ли он проживает на территории иностранного государства. Очевидно, что он в зарубежное дипломатическое учреждение, посольство Украины в иностранном государстве сейчас вряд ли сможет обратиться, учитывая всю эту информацию», - сказал Гунько.

Кроме того, он напомнил, что ст. 18 закона о гражданстве Украины прямо указывает на то, что выход из гражданства не допускается в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

«И наконец, третий момент, - статья 2 закона Украины о гражданстве указывает на то, что если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. То есть наличие любых других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий относительно ответственности перед законом», - отметил представитель ГМС.

Ранее Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.

Служба безопасности Украины не собиралась обращаться в Миграционную службу относительно лишения гражданства Украины Вышинского.