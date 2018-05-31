Экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко подал заявление в полицию на врачей одесской больницы.

«Я уже направил заявление о совершении преступления в Приморский ОП Одессы и заявление на имя председателя ОГА Одесской области с требованием провести проверку действий врачей одесской ГКБ №1», - написал он в Facebook.

Кроме того, готовится соответствующее обращение в Министерство здравоохранения.

Стерненко сообщил, что в Киеве ему «сделали нормальную операцию на левой руке после того издевательства, которое совершили «врачи» одесской ГКБ №1».

«В мизинец вставили металлическую спицу, подшили 2 сухожилия на пальцах и основную связку. Возобновили нормальную функцию срединного нерва, который был зажат швами при первой операции. Была проблема еще с лучевой артерией.

Наложили новый гипс, в котором надо будет ходить минимум 6 недель. Потом – длительная адаптация руки. Сколько буду в стационаре, пока неизвестно. Рука очень сильно болит», - сообщил он.

По словам Стерненко, врачи Одессы выписали его задним числом, заявив, что он здоров и не нуждается в медицинской помощи.

Как сообщал ForUm, вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота. Полиция задержала второго участника покушения. Позже его отпустили.

28 мая Стерненко доставили в Киев.