Украина сможет претендовать на новую программу с Международным валютным фондом не ранее 2020 года в связи с проведением в 2019 году президентских и парламентских выборов.

Об этом сообщил журналистам председатель НБУ Яков Смолий, передает УНИАН.

«В период выборов МВФ новых программ не рассматривает. Поэтому в следующем году нам не стоит ждать новой программы. Я думаю, что это может быть 2020 год, если будет такая необходимость», - сказал глава НБУ.

По его словам, новая программа продублирует те условия, которые Украина не выполнила в рамках действующей программы. «Я считаю, что да. Нужно вернуться к пересмотру тех обязательств, которые Украина взяла на себя», - добавил Смолий.

При этом он подчеркнул, что выполнение этих условий важно не для получения траншей МВФ. «Без этих реформ невозможен дальнейший экономический рост», - пояснил глава НБУ.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов. Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство – привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры. Макроэкономический прогноз НБУ базируется на сценарии, согласно которому Украина получит новую программу финансирования от Международного валютного фонда с 2020 года.

Напомним, Национальный банк отмечает, что объем следующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом может составить около 5,5 млрд долларов.