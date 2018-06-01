также в разделеЭкономика
В Раде предложили новые ставки растаможки «евроблях» 9
Гройсман о качестве ремонта дорог: За халтуру платить не будем 31
НБУ допускает размещение еврооблигаций без транша МВФ 23
Проект Go Highway: Гройсман хочет посмотреть, кто что ремонтирует 24
Смолий: Без транша МВФ НБУ введет валютные ограничения 56
В апреле профицит платежного баланса Украины составил $290 миллионов 24
«Нафтогаз» нашел новый источник поставок газа 194
В Европе арестовали активы оператора «Северного потока-2» 163
«Нафтогаз» начал принудительное взыскание долга с «Газпрома» в Европе 221
Кабмин решил до августа не поднимать цену на газ для населения 84
Сотрудники «Нафтогаза» за победу над «Газпромом» получат премий на $46 миллионов 64
Бэби-боксы и «муниципальные няни»: Кабмин взялся за повышение рождаемости 48
WebMoney «заморозит» деньги украинцев до 2021 года 50
Совет ЕС одобрил выделение €1 миллиарда Украине 51
Украина уже на треть заполнила газовые хранилища 45
Вадатурский: Законопроект «О концессии» открывает новые схемы для олигархов 59
Госдолг Украины сократился на $320 миллионов 45
Нацбанк отменил регистрацию WebMoney 114

Украина сможет претендовать на новую программу с Международным валютным фондом не ранее 2020 года в связи с проведением в 2019 году президентских и парламентских выборов.

Об этом сообщил журналистам председатель НБУ Яков Смолий, передает УНИАН.

«В период выборов МВФ новых программ не рассматривает. Поэтому в следующем году нам не стоит ждать новой программы. Я думаю, что это может быть 2020 год, если будет такая необходимость», - сказал глава НБУ.

По его словам, новая программа продублирует те условия, которые Украина не выполнила в рамках действующей программы. «Я считаю, что да. Нужно вернуться к пересмотру тех обязательств, которые Украина взяла на себя», - добавил Смолий.

При этом он подчеркнул, что выполнение этих условий важно не для получения траншей МВФ. «Без этих реформ невозможен дальнейший экономический рост», - пояснил глава НБУ.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов. Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство – привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры. Макроэкономический прогноз НБУ базируется на сценарии, согласно которому Украина получит новую программу финансирования от Международного валютного фонда с 2020 года.

Напомним, Национальный банк отмечает, что объем следующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом может составить около 5,5 млрд долларов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги