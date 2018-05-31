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В ОБСЕ осудили решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию о смерти российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на странице организации в Twitter.

«Счастлив, что Аркадий Бабченко жив. Я выражаю сожаление из-за распространения неправдивой информации о судьбе журналиста. Обязанность государства – предоставлять обществу корректные сведения», – отметил Дезир, сообщает УНИАН.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы. 

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения. Выполнить задание он предложил своему знакомому – бывшему участнику АТО – за денежное вознаграждение 30 тыс. долларов США. 

Грицак отметил, что задержанный планировал устранить 30 человек на территории Украины. 

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.

Президент Петр Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную государственную охрану.
ForUm

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