На кладбище в польских Грушовичах возле Перемышля завершились археологические работы на месте разрушенного памятника воинам УПА, которые длились три дня.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Niezalezna.

«Сообщения следует ожидать в понедельник», - заявил представитель Института национальной памяти Польши Богуслав Клещинский.

В то же время ведомство сообщило, что проведенные исследования судебно-медицинской экспертизы не дают оснований признать, что на месте демонтированного памятника в честь УПА есть коллективные или одиночные могилы членов этого украинского формирования.

Во время археологических работ «был найден ряд погребений женщин, мужчин и детей в разном возрасте, но пока нет ни одной предпосылки, чтобы утверждать, что это захоронения, связанные с военными действиями», - сказал Клещинский.

С украинской стороны на раскопках присутствовали пятеро экспертов.

Как сообщал ForUm, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года, когда представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже оскверняли вандалы.

Остатки памятника использовали для ремонта дорог.

В ответ Украина отменила разрешение польскому институту национальной памяти на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.

24 мая сотрудники Института национальной памяти (ИНП) Польши провели раскопки с целью установления, есть ли месте уничтоженного в прошлом году памятника захоронение воинов УПА.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что под разрушенным памятником найдены первые захоронения.