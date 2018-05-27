Болельщика-иностранца в состоянии сильного алкогольного опьянения житель Киева забрал домой, чтобы он пришел в себя и сообщил о происшествии правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Об исчезновении мужчины, который прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов из Норвегии, сегодня сообщили его друзья. В Печерском управления полиции зарегистрировали материал в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Ориентирование на его розыск передали всем патрулям.

Впоследствии в дежурную часть позвонил киевлянин и сказал, что недалеко от станции метро «Кловская» он обнаружил нетрезвого иностранца. Чтобы с гостем столицы ничего не случилось, мужчина забрал его домой.

На улицу Набережно-Корчеватская сразу прибыл наряд патрульных полицейских, которые доставили разыскиваемого в Печерское управление полиции. Сейчас с ним общаются полицейские.