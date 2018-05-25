Россия должна понести ответственность за сбитие малайзийского самолета «Боинг-777» (рейс MH17) в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт, размещенном на сайте учреждения.

«Соединенные Штаты имеют полное доверие к заключениям Совместной следственной группы, которые были представлены 24 мая Государственная прокурором Нидерландов: зенитно-ракетная установка, применяемая для сбития самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Российской Федерации, базирующейся в Курске», - заявила Науэерт, сообщает УНИАН.

«Объявление подтверждает и дополняет детали того, о чем мы говорили с первых дней этой трагедии: рейс MH17 был сбит зенитной ракетой «Бук» российского производства класса «земля-воздух» с территории на востоке Украины, которая контролируется Россией и управляемыми Россией силами», - отмечается в заявлении.

«Мы напоминаем о требовании Совета безопасности ООН, что те, кто виноват ... должны понести ответственность, и все страны должны в полной мере сотрудничать в усилиях по установлению ответственности. Мы призываем Россию, в первую очередь, соблюдать и выполнять резолюцию 2166 (2014) Совета безопасности ООН», - отметила пресс-секретарь.

Также она подчеркнула, что США не сомневаются в том, что уголовная система правосудия Нидерландов способна привлечь виновных к ответственности честным и справедливым образом. «Мы снова выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв и призываем к правосудию от имени 298 невинных гражданских лиц, которых лишили жизни в тот день», - добавила Науэрт.

Напомним, 24 мая участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук»

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.