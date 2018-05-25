Российское военно-политическое руководство может в любое время принять решение о начале масштабных провокаций и наступательных действий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения украинских позиций в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.



























Он провел совещание с военным руководством и руководителями силовых структур по эффективности противодействия российской агрессии в условиях перехода от антитеррористической операции к операции Объединенных сил.

По словам Турчинова, в течение недели произошло крупнейшее за последние полгода количество обстрелов не только позиций Вооруженных сил Украины, но и населенных пунктов.

«Используется запрещенная Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня», - сказал он, добавив, что обстрелы украинской территории велись на глубину до 30 километров, в результате чего была уничтожены гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения.

Кроме того, Турчинов сообщил, что украинская разведка наблюдает активную концентрацию российских войск в непосредственной близости от российско-украинской границы, свидетельствует «о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время».

Секретарь СНБО Украины побывал на позициях 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого в районе Горловки, где в последнее время зафиксировано наибольшая плотность обстрелов и военных провокаций со стороны российско-террористических войск.

Находясь в эпицентре боевых действий в районе поселка Зайцево, а также поселка Пивденне, которое было взято под контроль украинскими военными, Турчинов отметил, что, несмотря на постоянные провокации со стороны российско-оккупационных войск, «наши бойцы не только достойно удержали оборону, но и значительно улучшили свои позиции с целью минимизации потерь среди личного состава и гражданского населения».

«После начала операции Объединенных сил значительно улучшилась координация военных с Национальной гвардией, Национальной полицией, СБУ и пограничниками, то есть улучшились эффективность и результативность применения силового потенциала для защиты нашей страны от агрессии РФ на востоке», - сказал Турчинов.

«Украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск», - подытожил Секретарь СНБО.

Напомним, 18 мая стало известно, что населенный пункт Пивденне (Чигири) в Донецкой области находится под контролем украинских военных.