Департаменту спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины создавали препятствия, из-за которых более 5 месяцев не расследовалось дело бывшего политтехнолога Януковича Пола Манафорта.

Об этом Громадському сказал руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Имело место не прямое давление по указанию не расследовать, имели место препятствия, которые привели к тому, что ряд дел в течение более 5 месяцев не расследовался», - сказал Горбатюк.

Он отметил, что расследование возобновилось после того, как в американском издании New York Times в мае 2018 года опубликовали материал, который утверждал «замораживание» Генпрокуратурой расследования дела Манафорта.

«Потом были вынесены поручения следователям продолжать расследование. Это произошло 5 мая. А с 20 ноября 2017 года расследование не происходило, несмотря на наши жалобы на решение генпрокурора», - добавил Горбатюк.

Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом. Издание объяснило это тем, что украинские чиновники якобы опасаются обидеть Трампа и потерять в качестве финансовой поддержки США, так и поставки американского оружия.

В то же время заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не обращался в Генпрокуратуру за помощью в расследовании дела Манафорта.

Напомним, согласно документам, Манафорт получил более 12 млн долл. от Партии регионов с 2007 по 2009 год. Также сообщалось, что в США будут расследовать возможное его участие в коррупционных схемах в Украине.