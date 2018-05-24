также в разделеОбщество
24 мая. Картина дня 6
В Украине успешно испытали новый боевой модуль 8
Макрон предложил Путину «найти решение» по Украине 20
Волкер: Новые данные доказывают ответственность РФ за катастрофу MH17 29
Константинополь не даст автокефалию украинскому православию 103
Порошенко поручил увеличить укомплектованность бригад на линии фронта «Стугнами» 17
Минобороны РФ: Российский «Бук» никогда не пересекал границу Украины 22
Президент Эстонии посетила КПВВ «Майорск» 23
ВНО по украинскому языку и литературе сдали более 300 тысяч школьников 12
Следователи воссоздали полный маршрут «Бука», сбившего МН17 89
В Полтаве во время праздников будут вывешивать красно-черный флаг 35
Грицак: Правда о сбитии МН17 является катастрофой для руководства РФ 42
Пассажиры поездов отныне могут выбрать вагон с кондиционером 26
Сын Тюрина судится с ГПУ 52
Суд отклонил апелляцию и оставил Рубана за решеткой 44
Комарова: Если Парубия удастся уволить через суд, украинцы будут только благодарны Медведчуку 68
Следователи показали обломки ракеты, которой сбили МН17 39
Украина заблокировала активы Киселева и лишила госнаград Кобзона 43

Украина 12 июня подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

«Перевозка 53-й зенитно-ракетной бригадой вооруженных сил Российской Федерации «Бука», из которого и был сбит самолет МН17 является прямым доказательством поставки Россией оружия, которое была использовано для сбития гражданского самолета», – отметила она.

По словам Зеркаль, это является нарушением Монреальской Конвенцией 1971 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

«Именно это мы докажем и обоснуем в своем меморандуме, который представим в Международный суд ООН уже 12 июня», – сообщила она.

Напомним, 24 мая участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук»

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги