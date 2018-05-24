Украина 12 июня подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

«Перевозка 53-й зенитно-ракетной бригадой вооруженных сил Российской Федерации «Бука», из которого и был сбит самолет МН17 является прямым доказательством поставки Россией оружия, которое была использовано для сбития гражданского самолета», – отметила она.

По словам Зеркаль, это является нарушением Монреальской Конвенцией 1971 г. и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

«Именно это мы докажем и обоснуем в своем меморандуме, который представим в Международный суд ООН уже 12 июня», – сообщила она.

Напомним, 24 мая участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук»

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.