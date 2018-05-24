Президент Петр Порошенко поручил резко увеличить укомплектованность военных подразделений на фронте современными противотанковыми средствами нового поколения «Стугна», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Поставил задачу, чтобы мы в ближайшее время резко увеличили укомплектованность бригад «Стугнами» на линии соприкосновения», - подчеркнул Порошенко во Львовской области во время совещания, посвященного ходу строительства общежитий для военнослужащих-контрактников.

Глава государства отметил, что позавчера на Черниговщине проверил готовность Вооруженных сил Украины к боевому использованию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам, наличие Javelin у украинских военных приводит к тому, что «русские танкисты или подконтрольных войск просто отказываются выезжать на линию соприкосновения». «Это тоже эффективные результаты нашего перевооружения», - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что испытания ракетных комплексов «Стугна», которые были проведены на полигоне на Черниговщине вместе с проверкой готовности подразделений Вооруженных сил Украины к боевому использованию противотанковых ракетных комплексов Javelin, прошли очень успешно.

«Я лично много раз присутствовал на этих испытаниях и не видел ни разу, чтобы «Стугна» с максимального расстояния не поражала соответствующую цель», - подчеркнул Президент.

По его словам, серьезно вырос уровень комплектации техникой, средствами связи украинской армии: «Мы говорим о серьезном повышении уровня военно-технического сотрудничества с другими странами. Кроме США, это и Турция, и Канада, и Великобритания».

«Я уверен в том, что эти вопросы на сегодняшний день делают армию совершенно другой. Но не только вооружение. В частности, введение новой системы питания также значительно повышает уровень пищевого обеспечения украинских военнослужащих», - также добавил он.

Напомним, 22 мая в Украине впервые состоялись испытания американского противотанкового комплекса третьего поколения Javelin.