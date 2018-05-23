Беглый нардеп Александр Онищенко может быть связан с ФСБ России со времен службы в войсках СССР в ГДР, где он был завербован и где познакомился с Владимиром Путиным, что обеспечило ему паспорт гражданина РФ. Об этом пишут Факты со ссылкой на американские СМИ.

Так, издание Times Square Chronicles опубликовало материал Pro-Russia Oligarch Onyshchenko Could Help Destabilize Ukraine, в котором журналист Винсент Стил проанализировал прошлое Онищенко.

«Россия пытается поджигать стабильность в Украине, используя поддельные пленки и продвигая нового кандидата в президенты. На будущих президентских выборах в Украине Кремль снова решил разыграть криминальную карту — как и в случае с Януковичем, — выставив против президента Порошенко бывшего члена Партии регионов и криминального авторитета со связями в ФСБ — Александра Онищенко», — говорится в материале.

Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия в Испании, заявил немецкому изданию Die Welt, что планирует баллотироваться в 2019 году в президенты Украины в противовес действующему Президенту Петру Порошенко. На днях он подтвердил намерения стать президентом российскому телеканалу НТВ.

В СМИ отмечают: Онищенко не просто украинский олигарх, а человек из криминального мира с гангстерским прошлым, из-за чего ему пришлось полностью сменить имя с Александр Раджабович Кадыров на Александр Романович Онищенко. В 90-е он был криминальным авторитетом, сидел в СИЗО и получал условные сроки, как вспоминают в криминальной полиции Украины.

Частые визиты в РФ при отсутствии там официального бизнеса и «разгон» его заявлений на государственном телевидении РФ только подчеркивает почерк Кремля по дискредитации украинской власти, пишут СМИ.

Как сообщалось, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

Сейчас нардеп-беглец находится в национальном розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Онищенко сообщил, что еще 4 апреля получил политическое убежище, однако не стал назвать страну своего пребывания.

В ноябре Онищенко сообщил, что планирует получить в Германии рабочую визу.