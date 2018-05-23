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За прошедшие сутки, 22 мая, уничтожены 15 и ранены 10 боевиков российско-террористических войск.

Об этом на брифинге заявил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец, сообщает пресс-служба Минобороны.

«По уточненным данным разведки, всего за прошедшие сутки уничтожены 15 и ранены 10 боевиков российско-террористических войск», – отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 мая, российско-оккупационные войска 49 раз нарушали режим прекращения огня. Во время боевых действий один наш защитник погиб и трое были ранены. 
ForUm

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