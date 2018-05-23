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Министерство образования и науки не намерено отменять школьные линейки и выпускные из-за случаев отравления детей неизвестным веществом.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец, передают Українські Новини.

«Ничего мы отменять не будем. Четыре случая, которые произошли в разных местах, они имеют разные причины. Если в Черкассах до сих пор не установили, какое вещество распылили, похожее и в Николаеве... Конечно, мы будем усиливать меры безопасности, но оснований отменять выпускные нет», - сказал он.

По его словам, в двух случаях причиной отравления детей, скорее всего, стали хулиганские действия школьников, которые применили перцовый газовый баллончик.

По его мнению, такие случаи не станут основанием для обысков детей при входе в школу.

Напомним, 21 мая в Заводском районе Николаева в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом были эвакуированы около 400 учеников, 37 и которых госпитализированы

22 мая в Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа более 30 детей обратились за помощью к медикам. Были госпитализированы 26 учеников. К концу дня учеников выписали из больницы.

После этого Министерство образования и науки рекомендовало усилить охрану и меры безопасности во всех учебных заведениях.
ForUm

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