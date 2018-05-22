Запланированный на 2 июня концерт украинского певца Виталия Козловского в одесском клубе «Itaka» отменен, сообщила организация Небайдужі в Facebook.

Поводом для отмены концерта стал скандал из-за выступления артиста 9 мая в Москве.

«Исполнитель оказался в эпицентре скандала после того, как выступил 9 мая в Москве. Ранее он заявлял, что не знает, кому принадлежит Крым и публично поддерживал Нелю Штепу, которая помогала войскам страны-агрессора захватить город Славянск», - говорится в сообщении.

В организации напомнили, что под давлением общественности концерт Козловского во Львове и Киеве был отменен. О намерении выйти на протест в Одессе также заявили различные общественные организации.

Напомним, киевский клуб Caribbean Club отменил концерт украинского певца Виталия Козловского в связи с его выступлением в Москве.

Ранее праворадикальная организация «Сокол» заявила о намерении блокировать концерт певца, запланированный на 21 мая в Киеве.

Перед этим львовский ночной клуб «Галерея рыцарей» отменил выступление Козловского, запланированное на 18 мая.

Он выступил на концерте ко Дню Победы в Москве 9 мая. Фотографии с концерта с участием украинского певца обнародовали пользователи соцсетей. Затем он заявил, что целью его выступления в России было «продвигать украинскую идею и нашу правду простым людям». В чем именно заключалось продвижение украинской идеи, Козловский не объяснил.