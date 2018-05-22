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Голосеевский районный суд Киева начал судебное разбирательство уголовного производства по обвинению 7 участников организованной группы, сформированной на этнической основе, которые совершили ряд разбойных нападений на граждан, в том числе с применением насилия и сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно разработанному преступниками плану, четверо женщин, которые входили в состав этой ОПГ, знакомились с посетителями кафе и незаметно добавляли в их напитки сильнодействующее лекарственное средство с действующим веществом «Клозапин».

В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленники грабили их. Таким образом грабители завладели ценными вещами и денежными средствами своих жертв на сумму более 270 тыс. гривен. Шестеро из пострадавших в результате применения сильнодействующих веществ попали в больницы с тяжелой степенью отравления, еще один пострадавший – умер.

По результатам следствия всем злоумышленникам объявлено подозрения по ч. 3 ст. 28 п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 187 (разбой, совершенный организованной группой) УК Украины. Трем из них избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Другим подозреваемым – домашний арест и залог.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
ForUm

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