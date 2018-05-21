Киевский клуб Caribbean Club отменил концерт украинского певца Виталия Козловского в связи с его выступлением в Москве.

«Администрация Caribbean Club 11/05 отменила концерт Виталия Козловского. Этот концерт не состоится 21-го мая или в другой день. Любая другая информация является неправдивой», - говорится в сообщении на сайте клуба.

Возврат билетов осуществляется по стандартной схеме.

Ранее праворадикальная организация «Сокол» заявила о намерении блокировать концерт Козловского, запланированный на 21 мая в Киеве.

Перед этим львовский ночной клуб «Галерея рыцарей» отменил выступление певца, запланированное на 18 мая.

Козловский выступил на концерте ко Дню Победы в Москве 9 мая. Фотографии с концерта с участием украинского певца обнародовали пользователи соцсетей. Затем он заявил, что целью его выступления в России было «продвигать украинскую идею и нашу правду простым людям». В чем именно заключалось продвижение украинской идеи, Козловский не объяснил.