Популярная украинская певица Оля Полякова, которая устроила шикарное шоу в киевском Дворце спорта, рассказала, во сколько оно ей обошлось. Об этом звезда поведала в передаче «Светская жизнь» с Катей Осадчей, передает РБК-Украина.

По словам Оли, она все время откладывала деньги. На организацию шоу ей потребовалось два года.

«Ровно в два раза дороже, чем я построила дом. Я построила дом, я его закончила и стонала два года. Потому что я возила с концерта (деньги) этим строителям, с концерта – им, денег не видела и стонала целых два года. И когда я увидела прайс на шоу, я сказала: «Боже, какой дешевый я себе дом построила», – рассказала Полякова.

«На хорошее шоу для людей – ничего не жалко», – отметила Оля.

По словам суперблондинки, она дарит на концертах людям хорошее настроение и счастье.

Отметим, то на концерте во Дворце Спорта певицы было использовано 245 тонн декораций. Также были задействованы 700 человек творческой группы и девять изменений образов во время концерта. По предварительным данным Оля потратила на шоу несколько миллионов гривен.