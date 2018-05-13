также в разделеОбщество
Геращенко: Требование боевиков по Рубану усложнит обмен 22
В Житомирской области из поезда выбросили 800 пачек сигарет 33
Порошенко присвоил звание «Мать-героиня» 1051 украинке 47
Консул взял на поруки украинского моряка, которому грозит смертная казнь в Иране 39
Ректор Сумского педуниверситета отправил студентов на практику в Крым 27
Консул: Жизни избитого под Варшавой украинца ничего не угрожает 26
Президент наградил орденом ветерана Второй Мировой, внук которого погиб на Донбассе 30
Сегодня День матери 32
На «Евровидении-2018» победил Израиль, Украина - 17-я 524
Украине обещают дождливое воскресенье и последующее потепление 259
Боевики хотят обменять Рубана 177
Россия отказывается предоставлять информацию об украинских рыбаках 86
США дополнительно предоставят Украине $125 миллионов помощи 39
Порошенко просят спасти украинского моряка, которого могут повесить в Иране 144
Суд приговорил подполковника-шпиона к 13 годам тюрьмы 72
Киев назвал фейком заявление Захаровой об угрозах дипломату от «ветеранов АТО» 50
Установлены вандалы, повредившие авто на венгерских номерах в Берегово 80
В Киеве стартовали «Игры Непокоренных» 49

Львовский ночной клуб «Галерея рыцарей» отказался от выступления Виталия Козловского после того, как стало известно о выступлении этого певца на концерте ко Дню Победы в Москве. Об этом ZAXID.NET сообщила администрация ночного клуба.

Концерт Козловского вместе с другим певцом Ivan NAVI должен был состояться в 18 мая, но после публичного скандала с выступлением в Москве администрация клуба отказалась от выступления Козловского. В связи с этим с рекламных стендов во Львове снимают афиши концерта.

Концерт Козловского также должен состояться 21 мая в киевском Caribbean Club. В администрации этого заведения сказали, что выступление Козловского не отменят, пока не будет соответствующего решения от менеджеров певца. Угроз в отношении срыва этого концерта в киевский клуб не поступало.

Напомним, Козловский выступил на концерте ко Дню Победы в Москве 9 мая. Фотографии с концерта с участием украинского певца обнародовали пользователи соцсетей. Затем львовский певец заявил, что целью его выступления в России было «продвигать украинскую идею и нашу правду простым людям». В чем именно заключалось продвижение украинской идеи, Козловский не объяснил.

Ранее певец заявлял, что ему предлагали выступать в России, однако он не соглашался на такие предложения, поскольку считал, что «сейчас не время» (по состоянию на октябрь 2017 года).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги