Львовский ночной клуб «Галерея рыцарей» отказался от выступления Виталия Козловского после того, как стало известно о выступлении этого певца на концерте ко Дню Победы в Москве. Об этом ZAXID.NET сообщила администрация ночного клуба.

Концерт Козловского вместе с другим певцом Ivan NAVI должен был состояться в 18 мая, но после публичного скандала с выступлением в Москве администрация клуба отказалась от выступления Козловского. В связи с этим с рекламных стендов во Львове снимают афиши концерта.

Концерт Козловского также должен состояться 21 мая в киевском Caribbean Club. В администрации этого заведения сказали, что выступление Козловского не отменят, пока не будет соответствующего решения от менеджеров певца. Угроз в отношении срыва этого концерта в киевский клуб не поступало.

Напомним, Козловский выступил на концерте ко Дню Победы в Москве 9 мая. Фотографии с концерта с участием украинского певца обнародовали пользователи соцсетей. Затем львовский певец заявил, что целью его выступления в России было «продвигать украинскую идею и нашу правду простым людям». В чем именно заключалось продвижение украинской идеи, Козловский не объяснил.

Ранее певец заявлял, что ему предлагали выступать в России, однако он не соглашался на такие предложения, поскольку считал, что «сейчас не время» (по состоянию на октябрь 2017 года).