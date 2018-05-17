Британские детективы продолжают допрашивать экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в больнице.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

«Детективы еще допрашивают отравленного шпиона Сергея Скрипаля, в то время как он выздоравливает в больнице, после осуществления на него нападения нервно-паралитическим веществом почти 10 недель назад», - говорится в публикации.

Британские правоохранители пытаются собрать все детали из жизни бывшего российского двойного агента.

Следователи, в частности, хотят получить больше информации о регулярных поездках Скрипаля в Лондон, его зарубежных поездках, а также ежемесячных встречах с его вероятным бывшим куратором британской секретной службы разведки MI6 в ресторане в Солсбери.

На этой неделе сообщалось, что 66-летний Скрипаль предоставлял агентам разведслужб в Чехии и Эстонии информацию о российских шпионах и их методах работы. Последний раз такая встреча состоялась в 2016 году.

Отмечается, что несмотря на то, что британское правительство возложило ответственность за отравление Скрипаля на Кремль, бывший агент КГБ и историк по шпионажу Александр Васильев считает, что за атакой, вероятно, стоит русская мафия.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британской стороны относительно типа химического вещества.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.