Словам спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о невозможности вернуть захваченную РФ территорию не означают «заморозку» конфликта. Об этом InfoResist заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

«Я не думаю, что это «заморозка конфликта». Это просто понимание того, что военный путь на сегодняшний день, условно говоря, неприемлемый, а дальше они не полезут, потому что есть американцы. Они предлагают решить все путем миротворческой миссией», — считает чиновник.

Грымчак подчеркнул, что Волкер ведет непосредственные переговоры с российской стороной, поэтому может оценить ситуацию.

«Волкер говорит с Россией по поводу введения миротворческих войск и международной администрации. И поэтому, я так понимаю, несмотря на силу нашей армии, наблюдает и оценивает силу противника», — отметил Грымчак.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина не сможет вернуть уже захваченную Российской Федерацией территорию.