Лечение Сергея Скрипаля дает результаты, говорится в заявлении директора по медицинской части больницы, где лечат бывшего агента ГРУ после отравления нервно-паралитическим токсином.

«Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается и больше не является критическим», - говорится в заявлении директора по медицинской части Окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард, сообщает Би-би-си.

Она также коротко проинформировала о состоянии дочери Скрипаля Юлии, которая пришла в сознание 29 марта.

«Как заявила сама Юлия, у нее ежедневно прибавляется сил и она предвкушает тот день, когда она будет достаточно здорова, чтобы покинуть больницу. Любые спекуляции по поводу возможной даты этого события - это именно что спекуляции», - заявила Бланшард.

«До тех пор Юлия просит уважать ее желание не выступать на публике, пока она выздоравливает, - и я призываю СМИ к тому же», - добавила руководитель больницы.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.