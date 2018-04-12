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Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британской стороны относительно типа химического вещества, использованного для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В ОЗХО 12 апреля обнародовали итоги исследования, проведенного в лабораториях организации, передает Радио Свобода.

При этом в организации, эксперты которой сами собрали образцы для исследования в британском Солсбери, не называют вещество, использованное при отравлении, а также не возлагают ни на кого ответственность за нападение.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

Английский суд разрешил взять пробы крови у пострадавших и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

 
ForUm

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