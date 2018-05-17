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Финал Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве, посетят более 34 тыс. иностранных болельщиков. Большинство из них покинет столицу Украины сразу же после завершения матча. Об этом в интервью LIGA.net рассказал менеджер по мобильности, транспорту и аэропортам оргкомитета финала Лиги чемпионов УЕФА Сергей Хижняк.

«Как правило большинство болельщиков на подобных мероприятиях задерживаются в принимающем городе не больше чем на сутки. Киев ограничен в отельной инфраструктуре - у нас нет большого количества гостиниц и свободных отельных номеров. Поэтому мы ожидаем, что около 90% гостей прилетит в день матча и сразу после него вернутся домой», - сказал Хижняк. 

Он добавил, что с 26 по 27 мая Борисполь дополнительно обслужит на прилет и вылет около 20 000 болельщиков. Остальные гости будут добираться в Киев регулярными рейсами авиакомпаний прибывающими в аэропорт Жуляны, а также рейсовыми автобусами. 

Он также прокомментировал информацию о том, что болельщики Ливерпуля якобы не хотят ехать в Киев. «Когда в интернете появились сообщения о том, что болельщики Ливерпуля недовольны проведением финала в Киеве, мол, здесь дорогое жилье и сложно добираться, мы официально связались с представителями клуба Ливерпуль, чтобы получить обратную связь из первых рук. Ведь в сообщениях растиражированных СМИ, как правило, не было ссылок на первоисточники публикаций, или не были указаны авторы публикаций, поэтому важно было получить позицию и реакцию клуба. Клуб нам подтвердил, что к Киеву нет никаких претензий. Более того в Британии очень позитивно восприняли акцию киевлян по бесплатному размещению у себя болельщиков», - расказал Хижняк. 

По его словам, с подобными проблемами в прошлом году столкнулся Кардифф, где также проходил финал Лиги чемпионов. «Все понимают, что финал ЛЧ всегда сопряжен с большим ажиотажем, не всегда хватает гостиниц, растут цены на аренду жилья. В прошлом году финал проходил в Кардиффе. Это очень маленький городок. Там были ровно такие же проблемы. Более того, с учетом дефицита свободных номеров, жилье бронировалось в радиусе 100 км от города», - объяснил Хижняк. 

Напомним, в Киеве в день финала Лиги чемпионов цены на жилье выросли в сотни раз. 

В связи с этим АМКУ начал мониторинг рынка гостиничных услуг Киева.
ForUm

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