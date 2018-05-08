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Подольский районный суд Киева избрал подозреваемой в нападении на участника боевых действий на Донбассе Дмитрия Иващенко (известного как Дмитрий Вербич) Екатерине Лапинской меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня, сообщает УНИАН.

Во время заседания прокурор Станислав Петренко отметил, что 3 мая Лапинская покинула Киев, выбросила сим-карту из телефона, уничтожила одежду, в которой была во время нападения, перекрасила волосы и уехала в Харьков.

В этой связи, убеждал Петренко, подозреваемой необходимо избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

В свою очередь Лапинская сказала, что она является инвалидом с детства первой группы, безработная и ранее не судимая. Ее адвокат Владимир Пучков выступил против ходатайства прокурора. Защитник заявил, что Лапинская сотрудничает со следствием, предоставила вещественные доказательства и помогает устанавливать других лиц, причастных к нападению.

Также он добавил, что Лапинская - инвалид с детства - перенесла трансплантацию почек, и поэтому требует постоянного надзора в медучреждении. И это еще один аргумент, почему ее нельзя брать под стражу. Также добавил, что она уже сдала следователю заграничный паспорт.

Адвокат просила суд избрать его подзащитной меру пресечения в виде домашнего ареста по месту ее жительства в Киеве.

В судебном постановлении судья отметил, что обвинение доказало риски, согласно которым Лапинская должна находиться под стражей.

Судья отметил, что тяжесть преступления, инкриминируемого подозреваемой, не позволяет избрать для нее более мягкую меру пресечения. Вместе с тем суд учел то обстоятельство, что Лапинская имеет инвалидность, поэтому срок пребывания под стражей сокращен с 60 дней, о которых просила прокуратура, до 30 дней.

Таким образом, согласно постановлению, Лапинская будет находиться в Киевском СИЗО до 5 июня.

Родители Лапинской, которые присутствовали на суде, отказались от каких-либо комментариев журналистам.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле пятеро неизвестных напали на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича). В больнице ему сделали операцию.

По факту нападения начато уголовное производство по статье по ч.4 ст.296 (хулиганство).

6 мая нападавшие были задержаны в Харькове. 7 мая прокуратура сообщила о подозрении 25-летней Екатерине Лапинской.

По данным СБУ, организатором нападения является гражданин России.

23-летнему россиянину, который скрылся в Польше, заочно сообщили о подозрении.
ForUm

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