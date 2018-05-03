Ветеран АТО Дмитрий Вербич, которого накануне пытались убить, чувствует себя нормально.

Об этом заявил друг пострадавшего Александр Чуб в эфире одного из телеканалов, сообщает Gazeta.ua.

Он рассказал, что на Вербича напали, когда тот шел на встречу с друзьями. Они ждали в машине метров за 300.

«Без предупреждений и причины ударили ножом в спину, лицо начали заливать газовым баллончиком. Пытались попасть молотком в голову, в висок. Он начал отбиваться. Нападавшие скрылись. Мы приехали через 3-4 минуты. Наложили бандаж на спину, закрыли рану. Машиной быстро добрались до больницы. Ему сделали операцию. Все нормально», - сказал Чуб.

Он называет событие покушением на убийство. Однако мотивов не видит.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле неизвестные напали на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.