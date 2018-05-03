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Вчера, 2 мая, в Подольском районе Киева на улице Константиновская, 59/5 неизвестные напали на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича (позывной «Ивич»). Об этом на своей странице в Facebook сообщил Евгения Серая.

«Трое ребят и две девушки. Дмитрию был нанесен удар ножом в спину, применили газ и пытались добить молотком», – написала она.

По ее словам, первую помощь Вербичу оказали друзья, которые приехали через несколько минут после нападения. «В машине была военная аптечка, наложили бандаж и отвезли в областную. Сейчас состояние стабильное», - отметила Серая.

В то же время ветеран АТО Юрий Дмитренко на своей странице в Facebook опубликовал видео нападения.

«Нанесли удар ножом в спину, забрызгали газовым баллоном, хотели нанести удар молотком по голове, но «Ивич» увернулся, нападавшие скрылись. Ничего не взяли, есть подозрение, что это целенаправленный нападение пророссийской гнили», – написал он.

«Просьба ко всем, кто был свидетелем, опознал этих людей, просто может распространить эту информацию – помогите», - отметил Дмитренко.
ForUm

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