В понедельник, 7 мая, Киевской местной прокуратурой №7 сообщено о подозрении 25-летней девушке, которая в группе с другими злоумышленниками совершила нападение на участника АТО Дмитрия Вербича, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

В настоящее время готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники преступной группы.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле пятеро неизвестных напали на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича). В больнице ему сделали операцию.

По факту нападения начато уголовное производство по статье по ч.4 ст.296 (хулиганство).

6 мая нападавшие были задержаны в Харькове.

По данным СБУ, организатором нападения является гражданин России.