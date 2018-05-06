В воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича, защищавшего донецкий аэропорт, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Молодые люди позиционируют себя как антифашисты.

Одна из задержанных рассказала, что она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой и парни сказали, что молодой мужчина — «бандеровец» и его нужно «наказать».

Они недолго преследовали ветерана АТО, после чего надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож. Затем они убежали в сторону супермаркета «Сильпо» и сели в троллейбус.

Примечательно, что один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.

В настоящее время полиция проверяет связи нападавших и устанавливает возможных заказчиков.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле пятеро неизвестных напали на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича). В больнице ему сделали операцию.

По факту нападения начато уголовное производство по статье по ч.4 ст.296 (хулиганство).