Киевская местная прокуратура № 7 сообщила о подозрении 23-летнему россиянину, который в группе с другими злоумышленниками совершил нападение на участника АТО в Киеве на Подоле 2 мая 2018. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что злоумышленник пересек границу в сторону Польши. В связи с этим фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц)», - говорится в сообщении.

Кроме того, подготовлено ходатайство о разрешении на его задержание с целью привода в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники преступной группы.

Напомним, 2 мая в Киеве на Подоле пятеро неизвестных напали на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича). В больнице ему сделали операцию.

По факту нападения начато уголовное производство по статье по ч.4 ст.296 (хулиганство).

6 мая нападавшие были задержаны в Харькове. 7 мая прокуратура сообщила о подозрении 25-летней девушке.

По данным СБУ, организатором нападения является гражданин России.