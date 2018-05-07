Сегодня в новом здании штаб-квартиры НАТО состоялось заседание Комиссии Украина - НАТО на уровне заместителей постоянных представителей при участии председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Об этом сообщает Миссия Украины при НАТО в Facebook.

«К вопросам энергетической безопасности приковано повышенное внимание государств Альянса и потому символическим является тот факт, что первой официальной встречей в новой штаб-квартире стала встреча с украинскими должностными лицами, посвященная вопросам обеспечения энергетической безопасности на евроатлантическом пространстве», - отмечается в сообщении.

Доклад Коболева о последних решениях Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и вопросы реализации проекта «Северный поток – 2» вызвали оживленную дискуссию во время заседания. Государства-члены были единодушны в том, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности всего региона.

Как сообщал ForUm, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

20 марта Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, что состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.