На белорусско-украинской границе за предъявление поддельных страховок задержаны трое граждан Украины, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.
«За минувшие выходные в пункте пропуска «Мохро» трое иностранцев пытались выехать из Беларуси с поддельными договорами страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств «Зеленая карта», - говорится в сообщении.
Первым из трех задержанных оказался 29-летний житель Закарпатской области. Ранним утром 4 мая мужчина подал свои документы на пограничный контроль. В ходе проверки у контролера возникли подозрения по поводу действительности страховки на автомобиль. В результате проведения специальной проверки установлено, что «Зеленая карта» подделана.
2 аналогичных случая произошли 6 мая. Все попытки иностранцев выехать из Беларуси без действительной страховки завершились их задержанием.
Граждане Украины привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 18.20 КоАП Республики Беларусь (участие в дорожном движении транспортного средства, зарегистрированного за пределами Беларуси без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Одновременно по данным фактам начата проверка в порядке статей 173-174 УПК Республики Беларусь. За использование поддельных документов при пересечении границы Уголовным кодексом предусмотрена ответственность до 2-х лет ограничения свободы.
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