Посол Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко заявляет, что заседание комиссии Украина – НАТО действительно находится под угрозой из-за блокирования Венгрией, но в то же время Президент Петр Порошенко все равно примет участие в июльском саммите НАТО, поскольку приглашен на него.

Об этом он сказал Українським Новинам, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о продолжении блокирования Венгрией евроинтеграционных устремлений Украины.

«Я думаю, что сейчас перед выборами они демонстрируют, что «идут до конца». Полагаю, что комиссия «Украина – НАТО», которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, - это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, Президент все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии «Украина – НАТО» существуют и другие встречи, на которые Президент уже приглашен», - заявил Пристайко.

Он добавил, что Украина формального приглашения еще не получала, само решение будет приниматься не ранее конца апреля.

«Нас пригласили на саммит, но мы формально не получили еще приглашение, и Сийярто угрожает этим. Мы приглашение еще не получили, а он уже говорит нам, что заблокирует... Решение об этом будет приниматься не раньше конца апреля, а то и позднее», - добавил Пристайко.

Посол допустил, что последние заявления венгерского руководства связаны с предстоящими парламентскими выборами.

«Заявление о том, что будет заблокирован саммит, - это уже реально та красная линия, о которой недавно говорил министр Климкин. У меня есть ощущение, что конкретный политик, в частности министр Сийярто, сейчас больше беспокоится не столько о своем государстве, сколько о своей карьере, с учетом грядущих выборов», - отметил он.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 8 апреля.

Как сообщал ForUm, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Кроме того, Сийярто выступает против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до одной тысячи солдат.

В МИД назвали эти заявления манипуляцией.