В Румынии автобус с украинскими туристами попал в ДТП, в результате чего пострадали шестеро наших соотечественников.

Об этом Укринформу сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

«7 мая в 6 часов в Румынии на трассе Брэила - Галац произошло ДТП, в результате которого пострадали 6 граждан Украины. По оперативной информации, автобус с гражданами Украины столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем», - сказал он.

Кирилич сообщил, что в автобусе, который следовал по маршруту Сербия-Одесса-Днипро, находились 42 туриста и два водителя.

После аварии пятеро украинцев были доставлены в больницу скорой помощи города Брэила для обследования и оказания первичной медицинской помощи, впоследствии за медицинской помощью обратился еще один украинец.

По информации врачей, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, водителю автобуса необходимо оперативное вмешательство.

Кирилич сообщил, что украинский консул поддерживает постоянную связь с пострадавшими, а туроператор обеспечил возвращение в Украину граждан, которые не нуждались в медицинской помощи.