Венгрия не откажется от своей нынешней политики в отношении украинского закона об образовании без юридических гарантий, и выдвинул требования в адрес Украины.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште 12 февраля, сообщается на сайте венгерского правительства.

Сийярто назвал право вето страны в НАТО «единственным инструментом, с помощью которого она может защитить закарпатских венгров и заставить Украину действовать в соответствии с международными нормами».

«НАТО планировал провести встречу министров обороны НАТО-Украина 14-15 февраля, на которую Венгрия наложила вето, и, соответственно, генеральный секретарь Альянса сообщил государствам-членам, что заседание не состоится», - рассказал Сийярто, сообщает «Европейская правда».

«Хотя они и пытались оказывать давление на Венгрию, чтобы мы не воспользоваться своим правом вето, страна выдержала эти усилия, потому что это обязанность венгерской внешней политики, направленной на защиту венгров, где бы они ни жили», - пояснил венгерский глава МИД.

«Все имеет отношение ко всему в международной политике, и по этой причине Венгрия не согласится с утверждением, что проблема меньшинств не должна быть связана с правом вето в международной организации», - продолжил он.

Сийярто отметил, что каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы. «И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания», - отметил он.

Отдельно глава МИД Венгрии обнародовал требования к Украине.

По его словам, чтобы Венгрия сняла вето, Украина должна «воздерживаться от начала реализации закона (об образовании. - Ред.), пока не будет договоренности по каждой детали законодательства с национальными меньшинствами».

По мнению министра, Киев должен принять решение о приостановлении действия закона. «Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, пока не завершатся консультации, то это станет хорошей основой для переговоров», - заявил он.

Напомним, заседание Комиссию Украина-НАТО планировали провести 14-15 февраля, но эти планы не удалось согласовать из-за сопротивления одной страны-члена Альянса – Венгрии. Будапешт блокирует уже второе министерское заседание. Венгерские власти объясняет, что таким образом они давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Украинские политики отмечают, что блокирование Венгрией Комиссии Украина-НАТО играет на руку России.

Министр обороны Украины Степан Полторак отказался от планов посетить штаб-квартиру НАТО на текущей неделе в связи с решением Венгрии блокировать Комиссию Украина-НАТО.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».