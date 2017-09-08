МИД Венгрии раскритиковало принятый украинским парламентом закон об образовании, отмечая, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, опубликованном на сайте правительства.

«Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся изменения в закон об образовании, который сильно нарушает прав венгерского меньшинства», - заявил Сиярто, отметив, что Венгрия считает закон позорным, передает Украинская правда.

«Позорно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с Европейским Союзом, приняла решение, которое в полной оппозиции к европейским ценностям. Это недопустимо, что Украина лишила венгров их права учиться на родном языке в школах и университетах, и оставила им такую ​​возможность только в детских садах и начальных школах», - сказал Сиярто.

Законодательные изменения ставят под угрозу функционирование большинства школ в Закарпатье и нарушают права 150 тыс. венгров, проживающих в Украине, отметил он. Правительство Венгрии активизируется на всех возможных европейских форумах, чтобы новые правила не вступили в силу, добавил Сиярто.

Министр считает это решение особенно недружелюбным, учитывая тот факт, что в последние месяцы Будапешт несколько раз разъяснял украинской администрации, что запланированные изменения являются нарушением венгерских интересов.

«Это было сделано, несмотря на то, что в последние годы Венгрия предоставила Украине несколько форм помощи, которые имеют фундаментальное значение в связи с процессом европейской интеграции, а также социальной и безопасности ситуации в Украине», - отметил глава венгерского МИД.

Напомним, ранее Румыния заявила о своей озабоченности в связи с принятым Верховной Радой законом об образовании и возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Напомним, сегодня, 5 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании» (регистрационный номер 3491-д), которым ввела 12-летнее среднее обучение.

Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.