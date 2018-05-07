Представители Комитета по разведке Сената США анонсировали публикацию громких рекламных постов, с помощью которых осуществлялась манипуляция во время выборов президента Америки в 2016 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Как сообщает издание, демократы могут опубликовать более 3 тысяч таких объявлений.

В течение нескольких дней они получат окончательные экземпляры рекламных публикаций и поделятся ими с общественностью, сообщает представитель Демократической партии из Калифорнии Адам Шифф, передает «Новое Время».

Сотрудники Facebook подчеркнули, что рекламные объявления купило агентство интернет-исследований, связанное с Россией.

В отчете Facebook не найдено никаких доказательств сговора между президентом Дональдом Трампом и российскими властями.

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку». Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей.

Компания нашла 470 учетных записей, связанных с Российской Федерацией.