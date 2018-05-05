В Кривом Роге сегодня, 5 мая, скончался Александр Волков, обвиняемый в совершении ДТП, повлекшем смерть 11 пассажиров маршрутки, сообщает «Первый криворожский».

Мужчина 67-ми лет был переведен в следственный изолятор три дня назад. В четверг его состояние здорвья ухудшилось. Сегодня в медучреждении СИЗО он скончался.

Напомним, именно этот человек, считает следствие, был за рулем автомобиля Mazda, столкнувшегося с маршруткой 17 апреля.



Обвинение было предъявлено по части 3 статьи 286 УК Украины.



Другим участникам дорожного движения обвинения не предъявлялись.

Как сообщал ForUm, 17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. На месте ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован. Позже три человека скончались в больнице.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Правоохранители задержали водителя Mazda. Ему объявили о подозрении.

20 апреля суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога.