В ночь на 29 апреля в Кривом Роге скончался пассажир маршрутного такси, которое 17 апреля попало в ДТП на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО.



Это 11-я жертва жуткой аварии, сообщает Первый криворожский.



В больнице продолжают находиться люди, которые получили травмы в результате столкновения легковушки, автобуса и маршрутки. В реанимации сейчас один человек.



Некоторые пассажиры с травмами средней тяжести уже дома, а некоторые обращаются за медицинской помощью повторно.

Как сообщал ForUm, 17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. На месте ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован. Позже два человека скончались в больнице.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Правоохранители задержали водителя Mazda. Ему объявили о подозрении.

20 апреля суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога.