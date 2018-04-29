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В ночь на 29 апреля в Кривом Роге скончался пассажир маршрутного такси, которое 17 апреля попало в ДТП на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО.

Это 11-я жертва жуткой аварии, сообщает Первый криворожский.

В больнице продолжают находиться люди, которые получили травмы в результате столкновения легковушки, автобуса и маршрутки. В реанимации сейчас один человек. 

Некоторые пассажиры с травмами средней тяжести уже дома, а некоторые обращаются за медицинской помощью повторно.

Как сообщал ForUm, 17 апреля около 6:00 в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись маршрутка, легковой автомобиль и автобус. На месте ДТП погибли 8 человек, 21 – травмирован. Позже два человека скончались в больнице.

По данным СМИ, легковушка Mazda, которая протаранила маршрутку, проезжала перекресток на мигающий желтый сигнал светофора. После этого микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Правоохранители задержали водителя Mazda. Ему объявили о подозрении

20 апреля суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога.

 
ForUm

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