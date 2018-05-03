также в разделеОбщество
В Молдове за участие в боях на стороне ОРДЛО посадили 8 человек 7
Суд арестовал нападавшего на экс-главу одесского «Правого сектора» 13
Задержанного на взятке сотрудника СБУ выпустили под залог 19
В украинских поездах изменятся цены на чай и кофе 25
ГПСУ: Досмотр следующих в Украину судов – ответ РФ на задержание «Норда» 61
Замглавы Госрыбагентства оштрафовали за назначение премий бывшей жене 24
Шоколад, мед и сухофрукты: Порошенко показал новый сухпаек ВСУ 36
ФСБ начала досматривать суда, следующие в Украину 63
Суд разрешил защите Януковича допросить еще двух свидетелей 27
ГПУ: США не обращались за помощью в деле Манафорта 21
Жебривский: Въезд в зону ООС будет дифференцированным 68
Пропавший под Широкино военный перешел к боевикам 661
Найему не провели судебно-медицинскую экспертизу из-за плохого состояния здоровья 44
Госдеп выдвинул РФ новое требование из-за осуждения Балуха 39
СБУ задержала на Буковине боевика 47
Чешскому журналисту на пять лет запретили въезд в Украину 54
Суд избрал меры пресечения еще 2 нападавшим на Найема 73
2 мая. Картина дня 54

Сестру народного депутата Надежды Савченко Веру допросили в киевском главке Службы безопасности Украины, сообщает 112 Украина.

«Как объяснила сама Вера Савченко, она выступала в качестве свидетеля. По ее словам, было несколько десятков вопросов, которые касались как бытовых отношений между двумя сестрами, так и важных тем, которые поднимались несколько лет назад. Рассматривалась и дело «Савченко против РФ» - время, когда она незаконно содержалась на территории РФ. Задавались также вопросы о связях Надежды Савченко с Владимиром Рубаном. Сам допрос продолжался около 1,5 часов», – отметил корреспондент.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги