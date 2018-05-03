Сестру народного депутата Надежды Савченко Веру допросили в киевском главке Службы безопасности Украины, сообщает 112 Украина.

«Как объяснила сама Вера Савченко, она выступала в качестве свидетеля. По ее словам, было несколько десятков вопросов, которые касались как бытовых отношений между двумя сестрами, так и важных тем, которые поднимались несколько лет назад. Рассматривалась и дело «Савченко против РФ» - время, когда она незаконно содержалась на территории РФ. Задавались также вопросы о связях Надежды Савченко с Владимиром Рубаном. Сам допрос продолжался около 1,5 часов», – отметил корреспондент.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.