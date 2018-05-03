Украинский антикоррупционный суд, создание которого является ключевым условием дальнейшей финансовой поддержки Украины западными донорами, должен быть готов к рассмотрению первых дел уже в начале 2019 года.

Соответствующее заявление в интервью агентству Reuters сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает УНИАН.

Глава ГПУ ожидает, что Рада примет окончательный закон о создании антикоррупционного суда до завершения парламентской сессии летом.

«(Тогда) через шесть или семь месяцев возможно будет рассматривать (в антикоррупционном суде. – Ред.) первые дела», - указал он.

Напомним, 1 марта Верховная Рада поддержала за основупрезидентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде.