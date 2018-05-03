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С началом операции Объединенных сил людям, которые не зарегистрированы в населенных пунктах вблизи линии разграничения, придется оформить специальный пропуск для пребывания там. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в ходе встречи с  послом Японии в Украине Шегеки Суми.

«Гражданское население, проживающее на территориях, удаленных от линии соприкосновения, этого даже не заметит, зато для небольших населенных пунктов, расположенных в так называемой красной зоне - вблизи линии разграничения, некоторые изменения произойдут. Например, въезд будет дифференцированным: местные жители будут передвигаться беспрепятственно, те же, кто в этих пунктах не зарегистрирован, должны будут оформить специальный пропуск», – написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что в рамках ООС будет уменьшено количество блокпостов на территории, контролируемой украинскими властями, что упростит проезд в пределах области.

Как сообщал ForUm, 30 апреля формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса, который 20 февраля подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.

С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.

Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий. 

 
ForUm

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