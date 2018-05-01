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За четыре года проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины потеряла 24 своих сотрудников. Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Он подчеркнул, что силы и средства субъектов борьбы с терроризмом, которые были привлечены к проведению АТО на территории Донецкой и Луганской областей, переходят в подчинение командующему Объединенных сил.

«Служба продолжит эффективное выполнение поставленных задач по противодействию российский агрессии до окончательного восстановления территориальной целостности Украины», - отметил он.

По словам Грицака, за четыре года антитеррористической операции СБУ предотвратила десятки террористических актов против мирного населения, приобрела опыт успешного противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб, собрала неопровержимые доказательства для международного сообщества относительно военной агрессии России на территории Украины.

Напомним, 30 апреля на Донбассе официально завершилась антитеррористическая операция, а вместо нее началась операция Объединенных сил.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса.

С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.

Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий. 
ForUm

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