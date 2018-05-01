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Получение противотанковых ракетных комплексов Javelin поможет Украине защититься от непрекращающейся агрессии России. Однако возможности украинской армии радикально изменят не Javelin, а реформы структуры командования.

Об этом, комментируя заявление Госдепартамента о доставке в Украину переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер на своей странице в Твиттере, сообщает УНИАН.

«Наконец Украина получила Javelin. На моральном, политическом, тактическом и стратегическом уровне это правильное решение, которое поможет Украине защититься от непрекращающейся агрессии России, которая уже унесла более 10 000 жизней», – отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что было бы ошибкой считать, что Javelin кардинально меняют ситуацию на линии фронта.

«Они являются полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможностей украинской армии. Значительно более важным является структура командования Вооруженных сил, отчаянно нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также уровень подготовки и боеготовности украинских войск – обе эти составляющие также требуют немедленного внимания», - добавил Карпентер.

«Наконец, важно помнить, что Украина платит за эти ракеты. В долгосрочной перспективе будет значительно лучше, если Украина реформирует свою оборонную промышленность (то есть сделает ее более прозрачной и менее уязвимой к коррупции), чтобы быть способной самостоятельно производить противотанковое оружие», – отметил он. 

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн долларов.

30 апреля Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили Javelin. 

Со 2 мая в подразделениях Вооруженных сил Украины начнется практическая подготовка расчетов Javelin. 
ForUm

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