Президент США Дональд Трамп отложил до 1 июня 2018 года введение ввозных пошлин на сталь и алюминий для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики, которые вместе с Соединенными Штатами входят в Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА). Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Reuters.

Также в Белом доме отметили, что достигнуты соглашения о постоянных льготах для Аргентины, Австралии и Бразилии, их детали будут согласованы «в ближайшее время».

Трамп принял решения по пошлинам за несколько часов до их вступления в силу во вторник, 1 мая, в 07:01 по киевскому времени.

В Белом доме подчеркнули, что в течение последних 30 дней Вашингтон продолжает переговоры с Канадой, Мексикой и ЕС по вопросу пошлин, сосредоточившись на квотах, «которые будут сдерживать импорт, предотвращать перегрузку и защищать национальную безопасность».

В то же время СМИ со ссылкой на источники сообщают, что после 1 июня администрация Трампа вновь откладывать введение пошлин не намерена.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».