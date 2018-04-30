Президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко подписал приказ «О начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент также подписал Указ «Об утверждении решения СНБО «О широкомасштабной антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей», которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об изменении формата операции, которая была введена в 2014 году

«Согласно приказу с 14:00 30 апреля 2018 года начать операцию Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в соответствии с планом операции Объединенных сил», - сообщил Порошенко во время совещания с военным руководством о начале операции Объединенных сил.

Кроме того, он подписал приказ верховного главнокомандующего «Об утверждении положения об объединенном оперативном штабе ВСУ».

«Уверен в том, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее земля оккупированного Донбасса вернулась под суверенитет Украины, а для сотен тысяч, миллионов временно перемещенных лиц, вынужденных покинуть донецкую и луганскую землю, мы создадим условия для того, чтобы они как можно быстрее вернулись и восстановили нормальную жизнь на Донбассе», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства поблагодарил командующего АТО Михаила Забродского «за блестящее исполнение задач» и передал управление командующему Объединенных сил генералу Сергею Наев.

«АТО закончена», - подчеркнул верховный главнокомандующий.

Президент поставил ряд задач руководству силовых структур в целях реализации требований приказов верховного главнокомандующего. В частности, начальнику Генерального штаба Виктору Муженко была поставлена ​​задача обеспечить осуществление стратегического руководства силами и средствами ВСУ, другими составляющими сил обороны, привлеченными к проведению операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, и обеспечить их эффективную, жесткую координацию. «В случае обострения обстановки, привлекать в состав Объединенных сил дополнительные силы и средства ВСУ, всех без исключения других силовых подразделений, других составных частей сектора обороны и безопасности», - сказал Порошенко.

Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины - руководителю Антитеррористического центра при СБУ Виталию Маликову Глава государства поручил организовать вывод из района проведения операции Объединенных сил оперативного состава штаба АТО и сил и средств, не вошедших в состав Объединенных сил. «Хочу отдельно подчеркнуть, что завершение режима широкомасштабной антитеррористической операции не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях», - подчеркнул Порошенко.

Президент подчеркнул важность внимательного слежения за ситуацией и противодействовать рискам и угрозам, в том числе и деятельности диверсионных групп. «Новый закон (Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. - Ред.) Дает вам кардинально новые возможности, новые права», - сказал он.

Глава государства особо отметил важность противодействия информационной агрессии, как составной части гибридной войны.

Командующему Объединенных сил генералу Сергею Наев в частности поручено организовать и обеспечить применение оружия и вооружения подчиненными войсками, оставляя украинским военным право на открытие огня. «Еще раз подчеркиваю, освобождение Донбасса предполагается политико-дипломатическим путем, принуждением России выполнить Минские договоренности. Обеспечение, в первую очередь реализации пакета Минских договоренностей по безопасности, включая гарантированный режим прекращения огня. Отвод, желательно на территорию Российской Федерации, артиллерии, танков, систем залпового огня, минометов, которые запрещены Минскими договоренностями», - сказал он.

Глава государства обратился к командующему Объединенными силами: «Если враг перейдет в широкомасштабное наступление, в первую очередь на вас ложится ответственность за обеспечение отпора широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации».

Порошенко также подчеркнул, что украинские дипломаты и он, как Президент, сделают все, чтобы обеспечить внедрение формата миротворцев, которые усилят компонент безопасности и создадут необходимые условия для восстановления нормальной жизни.

Президент также особо отметил, что сейчас в документах международных организаций, отдельных заявлениях наших партнеров и союзников четко указано: то, что происходит на востоке Украины, называется агрессия РФ, то, что произошло в Крыму, называется незаконная аннексия РФ суверенного украинского Крыма. «Мир признал факт агрессии. И именно это дало нам возможность зафиксировать это во внутренних законодательных актах Украины», - добавил он.

Глава государства также отметил, что принятый Верховной Радой «Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» отражает его стратегию по освобождению оккупированных территорий.

«Этим Законом создана новая правовая основа для решения задач в отражении вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе и восстановления территориальной целостности Украины», - подчеркнул Порошенко. Вместе с тем он поручил СНБО, руководителям силовых ведомств проанализировать законодательную базу и, в случае необходимости внести предложения по совершенствованию законодательства в связи с завершением проведения широкомасштабной АТО.

«Таким образом, с сегодняшнего дня, 30 апреля 2018 года, широкомасштабная АТО на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством ВСУ для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства», - сказал Президент.

В свою очередь командующий АТО Михаил Забродский сообщил, что штабом проведена соответствующая работа по завершению формата АТО. «Военные части и подразделения ВСУ, других составляющих сил обороны, которые передаются в состав группировки Объединенных сил, способны выполнять задачи по назначению», - подчеркнул он.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил о завершении планирования операции Объединенных сил, создания соответствующей группировки войск сил для ведения операции, налаживании взаимодействия с другими составляющими сил безопасности и обороны, военно-гражданскими администрациями в Донецкой и Луганской областях.

«Группировка Объединенных сил для проведения операции по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях готова», - сказал Наев.

Напомним, смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса.

Согласно документу, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ.

Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».

С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.

Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий.