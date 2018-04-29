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В условиях блокирования Венгрией проведения заседаний комиссии Украина-НАТО нужно найти возможность для проведения «менее формальных» встреч между Киевом и Брюсселем.

Такое мнение после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе выразил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает Укринформ со ссылкой на РАР.

«Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии»,- заявил Чапутович.

Как сообщал ForUmВенгрия уже в третий раз заблокировала проведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

20 марта Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, что состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.
ForUm

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