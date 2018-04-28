Взрыв гранаты в автомобиле в Дарницком районе Киева был «семейными разборками» между отчимом и пасынком, заявил народный депутат Игорь Мосийчук.

«Дожились! Семейные разборки с гранатой. Вчера вечером в Дарницком районе столицы взорвался автомобиль. Один из пассажиров автомобиля погиб, другой – тяжело ранен. Так вот. Это точно не теракт, а банальные семейные разборки. Отчим выяснял отношения с пасынком с помощью гранаты. Ужас!» - написал он в Facebook.

Депутат пообещал сообщить подробности позже.

Напомним, взрыв в автомобиле Chevrolet произошел на Михаила Драгоманова вечером 27 апреля. В результате один человек погиб, еще один получил травмы. На данный момент состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое.

Полиция рассматривает две версии взрыва: покушение на убийство и неосторожное обращение с боеприпасом.

Личности пострадавших установлены.