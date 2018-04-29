Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и местной валюте на уровне «B-» с прогнозом рейтингов «стабильный». Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства, передает 112 Украина.

Кроме того, краткосрочные РДЭ в иностранной и местной валюте подтверждены на уровне «B», «страновый потолок» (риск ограничения перевода иностранной валюты за рубеж и конвертируемости валюты правительством рейтингуемой страны) подтвержден на уровне «B-».

Рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины подтвержден на уровне «B-», краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте – на уровне «B».

«Несмотря на значительный прогресс в области макростабилизации, энергетики, пенсий и борьбы с коррупцией, политические риски для повестки дня реформ связаны с раздробленными политическими силами, ростом популистских голосов и медленным восстановлением после глубокого кризиса. Президентские и парламентские выборы запланированы на 2019 год, что увеличит политическую стоимость реформ», - говорится в пресс-релизе.