также в разделеЭкономика
В Кабмине заявили, что средняя зарплата превышает минимальную вдвое 56
Дело «Укрнафты»: Коломойский проиграл «Нафтогазу» в Лондоне 64
Дефицит бюджета превысил 20 миллиардов 37
Президент одобрил программу кредитования ЕБРР малого и среднего бизнеса 39
НБУ ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривни 197
Госдолг Украины с начала года вырос на $1,06 миллиарда 47
В Украине снова начал дорожать автогаз 72
Гройсман посоветовал менеджменту «Укрзализныци» ездить ночными поездами 36
«Нафтогаз» почти догнал по прибыли «Газпром» 131
«Нафтогаз» опроверг информацию о начале закупок газа у «Газпрома» 216
«Газпром»: Расторжение контрактов с «Нафтогазом» не означает остановку транзита 99
Гройсман говорит, что украинский экспорт растет 57
В НБУ считают маловероятным снижение учетной ставки в этом году 41
S&P: Пятый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года 81
S&P прогнозирует падение курса гривни 95
S&P подтвердило рейтинги Украины со стабильным прогнозом 52
Украина и ЕС согласовали условия следующего транша 72
Объем субсидий на коммуналку сократился почти в два раза 96

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и местной валюте на уровне «B-»  с прогнозом рейтингов «стабильный». Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства, передает 112 Украина.

Кроме того, краткосрочные РДЭ в иностранной и местной валюте подтверждены на уровне «B», «страновый потолок» (риск ограничения перевода иностранной валюты за рубеж и конвертируемости валюты правительством рейтингуемой страны) подтвержден на уровне «B-».

Рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины подтвержден на уровне «B-», краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте – на уровне «B».

«Несмотря на значительный прогресс в области макростабилизации, энергетики, пенсий и борьбы с коррупцией, политические риски для повестки дня реформ связаны с раздробленными политическими силами, ростом популистских голосов и медленным восстановлением после глубокого кризиса. Президентские и парламентские выборы запланированы на 2019 год, что увеличит политическую стоимость реформ», - говорится в пресс-релизе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги